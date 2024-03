Das Osterfeuer am Burger Flickschupark startet in diesem Jahr mit einem umfangreichen Kinderprogramm und Abendunterhaltung. Auch sind mehr Sitzmöglichkeiten garantiert.

Lucas Rehfeld von der Anubis-Lounge mit Werbung für das Osterfeuer in Burg. Die Party soll am Wochenende noch größer ausfallen.

Burg. - Hat sich das traditionelle Osterfeuer auf den Burger Kolkwiesen in den vergangenen Jahren zu einem Familienfest entwickelt, soll es am kommenden Sonnabend noch größer, bunter und unterhaltsamer ausfallen. „Wir stellen dafür ein umfangreiches Programm auf die Beine und wollen zeigen, dass es sich lohnt, im Freien zu feiern“, kündigt Veranstalter Lucas Rehfeld von der Anubis-Lounge an. Der Anspruch ist klar gesteckt: „Es soll ein anspruchsvoller und gemütlicher Tag werden.“ Auch deshalb, weil sich das Areal dafür anbiete.

Gefeiert wird mit Livemusik, einem DJ, Unterhaltung, Animationen mit Tanzshows und anderen Auftritten. Für Spaß am Nachmittag sorgen unter anderem Osterhase Bernd und das Kinderbasteln mit Ehrenamtlichen des Benvivo-Kulturturms sowie eine Hüpfburg.

Sie wollen für Stimmung sorgen: die Band „die Stubenrocker“. Foto: Anubis

Ab 15 Uhr startet das Programm der Jungen und Mädchen des DRK-Kindereinrichtung „Weltentdecker“, des Tanzclubs Vilando und der Musikschule Fröhlich. Danach folgen weitere Tanzauftritte und eine Gesangseinlage des Volksensembles „Ukrainer in Burg“.

Gegen 18 Uhr mit Einbruch der Dämmerung wird das Feuer professionell mit einem Pfeilschuss entfacht werden. Lucas Rehfeld ist sich sicher: „Das wird ein Höhepunkt, schließlich werden viele auf die wärmenden Flammen warten.“

Daneben soll die Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Die übernehmen die Liveband „Die Stubenrocker“ sowie ein DJ mit bekannten Ohrwürmern für alle Altersklassen.

Auf den Wiesen wird es ein umfassendes Angebot an Fassbier, alkoholfreien Getränken, Cocktails sowie Essen vom Schwenkgrill, Churros, einem spanischen Schmalzgebäck, und Kartoffelspiralen geben.

Mehr Sitzplätze am Burger Kolk

Dieses Mal ist auch für Sitzplätze gesorgt. Aufgrund der großen Nachfrage im vergangen Jahr haben wir zwei Versorgungsstände zusätzlich geordert. Lange Warteschlangen soll so vermieden werden. Gegen Mitternacht soll das Spektakel dann enden.

Die Burger und ihre Gäste erwartet also eine große Sause im Grünen. „Ohne die zahlreichen Kulturschaffenden in Burg wäre die Veranstaltung aber nicht möglich. Wir freuen uns, dass dabei so viele an einem Strang ziehen“, sagt Rehfeld.

Auch Benvivo-Chefin Silke Kirchhof sieht den guten Mix für Jung und Alt als ein Erfolgsrezept. „Damit können viele Menschen angesprochen werden. Wir freuen uns auch, unsere vielfältigen Angebote zeigen zu können.“

Unternehmen aus der Region als Sponsoren

Burgs Bürgermeister Philipp Stark (parteilos), der sich auch unter die Gäste mischen wird, ist froh, dass das Osterfest wieder Form einer Privatinitiative über die Bühne geht, denn die Kommune verfügt zurzeit noch über keinen bestätigten Haushalt und kann sich deshalb auch mit keinen Zuschüssen beteiligen. „Das Engagement ist klasse und zeigt, dass sich Firmen genauso wie Vereine und Privatleute für die Stadt und Einwohner ins Zeug legen.“

Unterstützung leisten zudem mehrere Unternehmen der Kreisstadt.

Die Kolkwiese ist über den Treppenaufgang an der Wasserstraße und über den Flickschupark zu Fuß erreichbar. Wichtig: Vor Ort gibt es keine Parkmöglichkeiten in der Nähe.