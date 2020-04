In einer Pflege-Einrichtung in Biederitz wurde nun ein zweiter Coronafall bestätigt. Archivfoto: Volksstimme

Ein weiterer Coronafall wurde in einer Pflege-Einrichtung in Biederitz festgestellt. Die Frau wird derzeit in der Klinik in Burg behandelt.

Biederitz (vs) l Nachdem am Freitag in einer stationären Pflege-Einrichtung in Biederitz ein Covid-19-Fall festgestellt worden war, liegen dem Gesundheitsamt nun alle 80 Testergebnisse von den Bewohnern und dem Pflegepersonal vor. Bis auf einen weiteren bestätigten COVID-19-Fall sind alle anderen Testergebnisse negativ, teilte die Kreisverwaltung gestern mit. Bei dem zweiten Fall handelt es sich um eine Frau, die derzeit in der Helios Klinik Jerichower Land in Burg behandelt wird. Die Umsetzung von verschärften Hygienemaßnahmen in der Einrichtung wurde Dienstag von Mitarbeitern der Kreisverwaltung kontrolliert, hieß es weiter. Die Kontakt- und Betretungsbeschränkungen wurden weiter verschärft und eine Mundschutzpflicht für das Personal festgelegt, wird Amtsarzt Dr. Henning Preisler zitiert.

Schlagwörter zum Thema: Landkreis Jerichower Land | Altenpflege | Senioren | Biederitz | Krankenhäuser | Coronavirus