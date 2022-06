Pfarrer im Ruhestand Werner Wiebe ist gern gesehener Feriengast in der evangelischen Gemeinde Möckern

Am Sonntag ist im Rahmen der „Sommerkirche“ in Möckern-Lühe der evangelische Vertretungspfarrer Werner Wiebe wieder verabschiedet worden. Wiebe gehört zu einer Gemeinschaft von Pfarrern im Ruhestand, die ihren noch aktiven Amtskollegen ein kostbares Gut schenken: Zeit.

Die Gemeindekirchenratsvorsitzende von Möckern, Anne Sümke, verabschiedete am vergangenen Sonntag Pfarrer Werner Wiebe nach dessen Gastdienst.

Möckern - Es kann der Frömmste nicht in Frieden verreisen, wenn es an der Vertretung fehlt. Diese Abwandlung eines bekannten Spruchs trifft auch auf fromme Pfarrer zu. Besonders im Osten der Republik mit einer geringeren Bevölkerungsdichte findet sich nämlich nicht so leicht eine Vertretung, wenn der Gemeindepfarrer seinen wohlverdienten Jahresurlaub antreten möchte.