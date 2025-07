Heftiger Tumult nach Fußballspiel in Flechtingen: Ordner fürchtet um sein Leben

Gewalt im Amateurfußball in der Börde

Flechtingen/Haldensleben. - Die Ereignisse von damals hängen ihm heute noch nach. Zwar sind die äußeren Verletzungen längst verheilt – die Hämatome und die Prellungen. Aber geblieben sind die Kopfschmerzen. Und die Alpträume. Was der 56-jährige ehrenamtliche Ordner vor gut zwei Jahren nach einem Fußballspiel in Flechtingen erlebt hat, ließ ihn sehr vorsichtig werden. Lange war unklar, ob er überhaupt jemals wieder als Ordner am Spielfeldrand stehen würde.