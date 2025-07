Burg - Prominenter Besuch in Burg: „Berlin- Tag & Nacht“ - Star Frank Winter, der die Figur „Piet Berger“ in der beliebten RTL2-Reality-Serie verkörpert, kommt im August ins Jerichower Land. Wie es in einem Aushang des Burger Tattoo-Studios „Black Skull Tattoo“ heißt, reist der Schauspieler für die Sommeraktion in die Kreisstadt.

Die Sommeraktion in der Schartauer Straße findet am Freitag, 1. August, und am Samstag, 2. August", statt. Hier haben alle Tattoo- und Serienfreunde die Möglichkeit einen Blick auf den Schauspieler zu erhaschen.

RTL 2 Star von „Berlin Tag & Nacht“ kennt Burg bereits

„Zu Gast bei uns Piet von Berlin Tag und Nacht, sichert eure Tattoo und Piercing Termine direkt bei uns im Studio“, ist auf dem Aushang zu lesen.

Es ist nicht Winters erster Besuch in Burg, Bereits zur Eröffnung des „Black Skull Tattoo“- Studios war der Schauspieler gekommen und stand für Bilder mit Fans zur Verfügung. (Volksstimme berichtete).

Das Tattoo-Studio befindet sich in der Schartauer Straße 63, der Einkaufsmeile der Kreisstadt im Jerichoer Land.