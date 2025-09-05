weather regenschauer
  4. Platz für Eigenheime gesucht: Planer bekommt ordentlich Kritik: Was läuft das schief bei der Wohnbebauung in Möckern?

Für die Einheitsgemeinde Möckern wird ein Bauflächenkonzept erstellt. Wohl aber an den Wünschen der Ortschaftsräte vorbei. Warum die Suche nach Flächen für Eigenheime schwierig ist.

Von Stephen Zechendorf 05.09.2025, 06:30
Welche Rolle spielen Möckerns Kleingartenanlage und der Acker neben dem Wohngebiet Pfingstwiesen bei der Ausweisung künftiger Baugebiete?
Möckern. - Es klingt seltsam: Da beauftragt die Stadt Möckern extra ein Stadtplanungsbüro, um für die ganze Einheitsgemeinde ein Wohnbauflächenkonzept zu erstellen – und dann priorisieren die Experten zum Teil ganz andere potentielle Baugebiete, als es sich die Ortschaftsräte vorgestellt haben. Es gibt Kritik.