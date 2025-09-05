Für die Einheitsgemeinde Möckern wird ein Bauflächenkonzept erstellt. Wohl aber an den Wünschen der Ortschaftsräte vorbei. Warum die Suche nach Flächen für Eigenheime schwierig ist.

Planer bekommt ordentlich Kritik: Was läuft das schief bei der Wohnbebauung in Möckern?

Welche Rolle spielen Möckerns Kleingartenanlage und der Acker neben dem Wohngebiet Pfingstwiesen bei der Ausweisung künftiger Baugebiete?

Möckern. - Es klingt seltsam: Da beauftragt die Stadt Möckern extra ein Stadtplanungsbüro, um für die ganze Einheitsgemeinde ein Wohnbauflächenkonzept zu erstellen – und dann priorisieren die Experten zum Teil ganz andere potentielle Baugebiete, als es sich die Ortschaftsräte vorgestellt haben. Es gibt Kritik.