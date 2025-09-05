Damit die Haldensleber Innenstadt während des Altstadtfestes sauber blieb, waren die Mitarbeiter des Stadthofs das gesamte Wochenende unterwegs. Vor allem Papp- und Plastikteller landeten im Müll.

Nach dem 32. Haldensleber Altstadtfest ist in der Innenstadt viel Müll vom Stadthof entsorgt worden.

Haldensleben. - Reges Treiben herrscht auf dem 32. Altstadtfest am vergangenen Wochenende zwischen dem Alten Friedhof, der Hagenstraße und auf dem Marktplatz. An den Buden gab es für jeden Geschmack etwas zum Essen: Handbrot wurde auf Papptabletts serviert, Wraps waren in Papierfolie eingewickelt und gezwirbelte Kartoffeln gab es aufgespießt. Doch wohin mit dem Müll nach dem Verzehr?