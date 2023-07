Der Campingplatz am Plattensee ist äußerst beliebt bei Campern und auch Tagesgästen. Was sind die Gründe dafür, und könnte auch etwas verbessert werden?

Dannigkow - Hunderte Besucher konnten am Wochenende auf dem Dannigkower Campingplatz am Plattensee begrüßt werden. Ganz klar, es lag am Sommerfest. Etliche Angebote, Musik und Unterhaltung, eine Ausstellung von DDR-Oldtimern, Wasserspritzen mit der Dannigkower Ortsfeuerwehr und vieles mehr lockten die Gäste in Scharen.

Doch auch abseits von Veranstaltungen oder Festen ist der Zeltplatz äußerst beliebt. In der Hauptsaison einen Bungalow, Schlaffass oder Stellplatz für Zelt oder Wohnmobil zu bekommen, ist ein kleines Glücksspiel.

Da der Zeltplatz kommunal geführt wird - er gehört Gommern - ist es dabei gar nicht so einfach, schnell neue Ideen oder Konzepte umzusetzen. Anders als bei privat geführten Anlagen, muss für Investitionen erheblicher (Zeit)Aufwand betrieben werden. Geld muss in der - meist klammen - Stadtkasse vorhanden sein, und alles muss durch den Stadtrat abgesegnet werden. Das kann dauern.

Dennoch hat sich am Plattensee in den vergangenen Jahren viel getan. Erwähnt seien nur die Schlaffässer, die Neugestaltung des Einfahrtsbereiches oder auch die komplette Rekonstruktion der Begrenzungsmauer am Sandstrand. Die Besucher- und Belegungszahlen zeigen, dass es sich auszahlt.

Was Gäste am Plattensee in Dannigkow sagen

Ist also alles Gold was glänzt oder gibt es da doch noch Dinge, die sich Gäste des Campingplatzes wünschen würden? Die Volksstimme hat bei Besuchern des Sommerfestes nachgefragt.

Bianka Gorges, Magdeburg: Es ist sehr angenehm hier, man hat Schatten, der See mit dem Sandstrand ist sehr schön und es ist gepflegt. Es ist fast wie Urlaub. Übernachtet haben wir aber noch nie. Verbessern kann man natürlich immer etwas. Ich fände es schön, wenn die Bungalows etwas ansprechender gestaltet wären.

Michael Süssig, Borne: Früher war ich schon mit meinen Eltern hier auf dem Campingplatz. Es war und ist sehr schön hier. Gut finde ich die Insel auf dem See. Für Kinder wirklich toll. Ich kenne viele Leute, die aus Borne zum Plattensee fahren. Er ist noch relativ in der Nähe. Ich wüsste spontan nichts, was man hier verbessern könnte.

Daniel Jäger, Magdeburg: Wir haben hier einen Bungalow und nutzen den Zeltplatz sehr gerne. Leider gibt es auch ein Manko. Das Tor hinten ist zu, so dass wir erst einmal komplett um die Anlage herum müssen, wenn wir baden oder am Imbiss etwas essen gehen möchten. Es wäre schön, wenn Anlieger wieder hinten rein könnten.

Am Neustädter See in Magdeburg stinkt das Wasser

Gisela Pitschke, Gommern: Wir sind ab und zu mal hier, es ist ja direkt in der Nähe. Heute sind wir extra wegen dem Sommerfest gekommen. Es ist sehr gelungen. Übernachtet haben wir hier aber noch nie. Das liegt aber nicht am Platz, wir sind wir einfach nicht die Typen dafür. Schön wäre es, wenn die alte Gaststätte noch offen hätte.

Katharina Grott, Magdeburg: Wir sind heute das erste Mal hier. Gefunden haben wir den Zeltplatz über das Internet. Die Webseite war sehr ansprechend, so dass wir einfach hergekommen sind. Wir sind nicht enttäuscht worden. Es ist sehr schön hier. Einzig die Ausschilderung - auch die der Parkplätze - könnte besser sein.

Oskar (10), Magdeburg: Am Neustädter See stinkt das Wasser. Darum sind wir fast jedes Wochenende hier am Plattensee. Es ist super cool. Alles. Der Spielplatz, der See, der Strand, die schwimmende Insel. Wünschen würde ich mir einen Sprungturm oder auch eine große Wasserrutsche. Das wäre richtig cool.