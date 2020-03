In Biederitz wurde eine mobile Tankstelle von einer Baustelle gestohlen. Symbolfoto: Monika Skolimowska/zb/dpa

Diebe haben eine mobile Tankstelle auf einer Baustelle in Biederitz geklaut. Dabei wurden sie aber beobachtet.

Biederitz (vs) l Zwei mutmaßliche Täter haben am Montagmorgen eine mobile Tankstelle von einer Baustelle im Birkenweg in Biederitz gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich darin 600 Liter Diesel. Zum Verladen auf einen Anhänger benutzten die Täter einen Baggerlader, der sich ebenfalls auf der Baustelle befand.

Zeugenangaben nach flüchteten die Männer mit einem dunklen Kombi und dem Anhänger. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen 6.30 und 7 Uhr ein solches Gespann in Biederitz gesehen oder andere auffällige Beobachtungen im Bereich des Birkenwegs Ecke Tannenweg gemacht haben, sich unter 03921/9200 zu melden.