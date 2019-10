In der Wohnung des festgenommenen 26-Jährigen fanden die Beamten diverse Drogen. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann auch ein Haftbefehl vorlag. Er wurde den Angaben zufolge in die Justizvollzugsanstalt Burg gebracht. Der Grund für seine Attacken blieb zunächst unklar. Foto: Armin Weigel dpa

Im Jerichower Land hat ein Mann mit einer Waffe um sich geschossen. Kurze Zeit später wurden bei dem 26-Jährigen Drogen sichergestellt.

Gommern (dpa) l Ein Mann hat in Gommern im Landkreis Jerichower Land mit einer Luftdruckwaffe auf eine Haustür geschossen und eine weitere Tür durch Tritte beschädigt. Wie die Polizei in Burg am Donnerstag mitteilte, meldeten Zeugen den Vorfall am späten Mittwochabend.

In der Wohnung des festgenommenen 26-Jährigen fanden die Beamten diverse Drogen. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann auch ein Haftbefehl vorlag. Er wurde den Angaben zufolge in die Justizvollzugsanstalt Burg gebracht. Der Grund für seine Attacken blieb zunächst unklar.