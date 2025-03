Zur Absicherung der Verhandlung zur Tötung eines Syrers in Burg fehlen dem Landgericht Stendal Justizbeamte. Dass die Polizei nur begrenzt aushelfen kann, hat Folgen für den Prozess.

Polizei muss beim Prozess um tödliche Messerstiche in Burg aushelfen und hat nur wenig Zeit

Stendal/Burg. - Der Prozess um die brutale Tötung eines Syrers in Burg bringt das Landgericht Stendal an seine personellen Grenzen. Das hat Folgen, wie sich bei der Verhandlung mit fünf Angeklagten zeigt.

Der Hauptangeklagte möchte aussagen, kann aber nicht. Eine Zeugin, die extra geladen war, musste ohne ein Wort den Gerichtssaal wieder verlassen. Beim zweiten Verhandlungstag im Prozess um einen 45-Jährigen, der im Burger Südring mit mehreren Messerstichen getötet wurde, ist es am 24. März 2025 zu einer seltsamen Situation gekommen. Polizeibeamte mussten das Landgericht in Stendal verfrüht verlassen, der Ablauf konnte nicht wie geplant umgesetzt werden. Wie sich nun herausstellt, lag dies an der Verfügbarkeit des Personals.

Damit Gefangene während ihres Termins im Gericht nicht ausbüxen, werden ihnen zwei Justizwachtmeister zur Seite gestellt, wie Dr. Michael Steenbuck als Sprecher des Landgerichts auf Nachfrage sagt. Aufgrund der Tatsache, dass fünf Männer angeklagt worden sind, muss eine entsprechende Anzahl an Beamten die Absicherung übernehmen.

Aufgrund von Tumulten beim Prozessauftakt, als es zu Beleidigungen und Drohungen seitens der Angehörigen und Freunde des Toten gegenüber den Angeklagten kam, wurde die Zahl der Beamten etwas aufgestockt. Da das Landgericht nicht über genügend eigene Kräfte verfügt habe und auch nicht aus den Amtsgerichten in Stendal, Salzwedel, Gardelegen und Burg Beamte in genügender Anzahl haben eingesetzt werden können, habe man die Polizei um Amtshilfe gebeten, so Steenbuck.

Der Prozess zur Tötung eines 45-jährigen Mannes im Südring in Burg wird am Landgericht Stendal geführt. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Die hat es auch gegeben, allerdings mit einer zeitlichen Einschränkung. Kurz vor 15 Uhr mussten die Polizisten abrücken, um einen anderen Einsatz zu absolvieren. Damit standen nur zwei Stunden als Verhandlungszeit zur Verfügung.

Da ein Antrag eines Verteidigers eines 18-jährigen Angeklagten auf Ausschluss der Öffentlichkeit mit schriftlicher Antragstellung und anschließender Beratung (und Ablehnung) bereits fast eine Stunde beansprucht hatte, konnte nur ein Zeuge gehört werden. Der hatte den Vorzug vor der Erklärung des Hauptbeschuldigten erhalten, weil er extra angereist war.

Über ein Dutzend Justiz- und Polizeibeamte sind beim Prozess zum Tod in Burg dabei

Mit Blick auf den nächsten Gerichtstermin am Mittwoch, 2. April 2025, ist ein weiteres Szenario wie das vom 24. März 2025 nicht ausgeschlossen. Der Sicherheitsaufwand bleibt bestehen – über ein Dutzend Justiz- und Polizeibeamter wohnen der Verhandlung bei – und Beginn ist wieder um 13 Uhr.

Den fünf Männern (18 bis 26 Jahre alt) wird vorgeworfen, Ende September 2024 einen 45 Jahre alten Syrer mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Sie sollen ihn mit einem Auto verfolgt und dann vermummt überfallen haben. Dabei sollen auch Schüsse aus Schreckschusspistolen gefallen sein. Ihnen droht eine mehrjährige Haftstrafe.