„Polizeiruf 110“ spielt in Ziepel: Familie gibt ihr Haus für Filmaufnahmen her

Ziepel. - Würden Sie einen Mörder in Ihr Haus lassen? Oder erlauben, dass in Ihrem Wohnzimmer ein Verbrechen geschieht? Und wie fänden Sie es, wenn in Ihrem Schlafzimmer irgendwelche Kommissare herumschnüffeln und andere Leute das alles filmen und nachher im Fernsehen zeigen? Familie Kulms aus Ziepel nimmt all das in Kauf und ist auch noch stolz darauf. Warum? Ihr Haus ist Drehort für eine Folge der Serie „Polizeiruf 110“.