Post-Odyssee in Biederitz: Wo werden Anwohner nun ihre Briefe und Pakete los?

Biederitz/Gerwisch. - Die Post-Hiobsbotschaften in der Einheitsgemeinde Biederitz reißen nicht ab. Nachdem in Gerwisch die letzte Postfiliale und auch die geschätzte Biederitzer Pool-Ikone Matthias Pütsch die Drogerie-Segel gestrichen hat, kam die Erlösung durch das Buchhaus Biederitz von Inhaber Peter Theiß wie gerufen. Doch nach nur einem Monat herrscht in der Bahnhofsstraße 21 wieder Post-Ebbe. Ein Zettel auf den grauen Rollos verweist auf das Ende einer sehr kurzen Brieffreundschaft: „Diese Postfiliale wird zum ersten Mai geschlossen.“