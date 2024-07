Premiere für Musikfest in Burg: Bei Rock am Flick wird der Flickschupark zur Bühne

Burg. - Sie sind frisch aus dem Druck gekommen und die Vorboten auf das, was im Flickschupark in Burg auf die Beine gestellt wird. Nach der Absage vom beliebten Lichterfest, das im August 2024 wegen der klammen Stadtkasse nicht stattfinden wird, geht an gleicher Stelle vom 16. bis 18. August 2024 zum ersten Mal ein dreitägiges Musikfest an den Start.