Damit hatte keiner gerechnet: Die Klinik der Gezeitenhaus Schloss Wendgräben GmbH bei Möckern ist insolvent. Wie lange es schon mau aussah und was nun mit dem Schloss passieren soll.

Wendgräben - Im Schloss Wendgräben sind die Lichter ausgegangen. Unfassbar: Patienten in der privaten Fachklinik für Psychosomatik wurden einfach nachhause geschickt. Dem Personal wurde gekündigt. Was ist passiert?

Bach Volksstimme-Informationen geschah das ausgerechnet am Freitag, dem 13. September.

Privatklinik in Möckern schon seit Mai insolvent

Wegen Zahlungsunfähigkeit war bereits am 2. Mai dieses Jahres das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Weil zunächst eine Eigenverwaltung angeordnet wurde, konnte die Geschäftsführerin der „Gezeitenhaus Schloss Wendgräben GmbH“, Christine Metzing, unter der Aufsicht eines Bonner Insolvenzverwalters den Klinikbetrieb im Schloss Wendgräben zunächst aufrechterhalten.

Aber dann war doch von einem Tag auf den anderen Schluss, berichten mit den Vorgängen Vertraute, die nicht namentlich genannt werden wollen.

Die Geschäftsführerin der Fachklinik war trotz mehrfacher Kontaktversuche für die Volksstimme nicht zu sprechen. Auf Nachfrage bestätigte am Donnerstag der Eigentümer von Schloss Wendgräben, Manfred Müller, dass die Mieter des Schlosses Insolvenz angemeldet haben. Mieter ist die „Gezeitenhaus Schloss Wendgräben GmbH“.

Blick auf Schloss Wendgräben mit Park. Wendgräben

Klinikbetrieb in Möckern seit 2017

Ein Rückblick: Am 6. September 2017 eröffnete im Schloss Wendgräben in Möckern die Gezeiten Haus Klinikgruppe eine psychosomatische Klinik - die „Gezeiten Haus Schloss Wendgräben GmbH“. Die Gezeitenhaus-Gruppe betreibt außerdem Kliniken in Nordrhein-Westfalen.

In Wendgräben spezialisierte man sich zunächst auf Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie und auf den Fachbereich Psychosomatik für Erwachsene. Behandelt wurden etwa Depressionen, Verhaltenssüchte und Abhängigkeiten. Angewandt wurde auch Traditionelle Chinesische Medizin. 50 bis 60 Mitarbeiter, manche in Teilzeit, kümmerten sich um die 35 bis 40 Patienten.

Schloss Wendgräben seit Ende 2023 ausgegliedert

Doch in der Geschäftsleitung der Gezeitenhaus-Gruppe mit Sitz im nordrhein-westfälischen Wesseling will man heute nichts mehr mit dem Schloss Wendgräben zu tun haben.

„Wendgräben wurde bereits Ende 2023 ausgegliedert“, erklärte am Donnerstag Kai Grundmann, Geschäftsführer der Gezeitenhaus-Gruppe. Nachfragen seien daher ausschließlich an Christine Metzing zu richten, die seit Dezember 2023 im Schloss als Geschäftsführerin eingesetzt war.

Tatsächlich findet man auf den Webseiten der Gezeitenhaus-Gruppe keinen Hinweis mehr auf die Angebote, die die Gruppe noch bis vor einem Jahr in Wendgräben angeboten hat. „Unsere Standorte in Bonn, Oberhausen und Schloss Eichholz sind alles andere als insolvent“, betont Kai Grundmann außerdem.

Neues Konzept im Schloss Wendgräben

Therapiert wurde in der Abgeschiedenheit zwischen Möckern und Loburg unter der Leitung von Christine Metzing jedoch weiterhin - immer noch unter dem Namen „Gezeitenhaus Schloss Wendgräben GmbH“, aber mit verändertem Konzept.

So setzte man im Schloss nun mehr auf Kurzzeittherapie. Doch daraus wurde nichts mehr – obwohl es zuletzt neue Patientenanmeldungen gegeben haben soll.

Schloss Wendgräben mit attraktivem Springbrunnen. Stephen Zechendorf

Turbulente Geschichte von Schloss Wendgräben

Die Geschichte des Schlosses Wendgräben war schon immer turbulent. Das Anwesen, das bis 1939 als Wohnhaus der Familie von Wulffen diente, wurde ab 1997 von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung als Bildungsstätte und Landeszentrale für Politische Bildung genutzt.

2011 erklärte die Stiftung, sich von dem Objekt trennen zu wollen. 2013 verkauft sie das Schloss an die Munitor AG von Manfred Müller. Der überließ das Schloss zuerst einem Unternehmer, der hier Seminare für ältere Kraftfahrer anbieten wollte. Weil dies nicht umgesetzt werden konnte, setzte Manfred Müller den Investor wieder vor die Schlosstür.

Nach Insolvenz: Nutzung der Privatklinik bleibt unklar

Nach dem Rückzug der Gezeitenhaus-Klinik will der Schlossherr schnell eine Nachnutzung erreichen. „Wir müssen jetzt erstmal abwarten, was passiert und ob es eine Nachfolgegesellschaft geben wird“, sagte Manfred Müller der Volksstimme am Telefon.

Ein Verkauf des Schlosses sei nicht geplant. „Wir wollen jetzt die Ursachen für die jetzige Situation finden, um dann zu beurteilen, was getan werden kann. Das Schloss soll auf jeden Fall einer Nutzung zugeführt werden“, erklärte Müller.

Möglich sei etwa ein Romantikhotel, wieder eine Klinik oder, wie schon einmal, eine Bildungsstätte. „Wir müssen sehen, was gefragt ist und sind da auch offen für Anregungen“, so Müller.