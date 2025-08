Die Bio Schopp UG aus Zörbig bietet ihr Dorfladen-Konzept auch für Hakeborn und Etgersleben an. Welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, erläutern die Gründer am 5. und 6. August vor Ort.

Einkaufen in ländlichen Gebieten

Der erste personallose „Schopp“ hat in Burgkemnitz bereits aufgemacht. Könnte das auch für Etgersleben und Hakeborn eine Option sein?

Hakeborn/Etgersleben/VS - Anders als in Westeregeln, wo es einen NP-Markt gibt, sieht es mit der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs in den anderen beiden Ortsteilen der Gemeinde Börde-Hakel, Etgersleben und Hakeborn, mau aus. Die Einwohner sind deshalb gezwungen, zum Einkaufen entweder nach Westeregeln, Egeln oder in andere Orte zu fahren. Das ist besonders für diejenigen, die nicht über ein Auto oder eine Mitfahrgelegenheit verfügen, ein Problem.