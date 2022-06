Prödel feiert ausgelassen das erste Dorffest seit zwei Jahren

Prödel - Nach zwei Jahren Pause startete das diesjährige Prödeler Dorffest etwas anders als üblich. Ortsbürgermeister Jürgen Michalek kündigte es kurz und lautstark an: „Liebe Gäste, Prödler, Rentner, Kinder - wir fangen heute mit einem Gottesdienst an. Wie ihr alle wisst, hat sich unser Kirchenvorstand bemüht, unseren Kirchturm wieder in Gange zu kriegen. Sie haben festgestellt, dass mehr kaputt ist, als es den Anschein hatte. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Also spendet alle schön.“