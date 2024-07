Jürgen Michalek ist seit 34 Jahren Ortsbürgermeister in Prödel. Der CDU-Mann hält die AfD in Gommerns Ortschaft auch bei der Kommunalwahl 2024 deutlich auf Distanz. Wie macht er das?

Gegen den Bundestrend: So hält dieser CDU-Ortsbürgermeister in Prödel die AfD auf Distanz

Prödel. In Prödel herrscht Einigkeit. Und das schon seit 1990. Seit dem Nachwendejahr heißen der Ortsbürgermeister Jürgen Michalek (CDU) und sein Stellvertreter Bernd Ludwig (CDU). Seit 34 Jahren. So wird es auch in den kommenden fünf Jahren sein.