Projekt in Loburg: Wie Eltern ihren Nachwuchs an Sport heranführen

Das Sportangebot für Kitakinder kam in Loburg gut an.

Loburg. - Ab welchem Alter können Kinder eigentlich Sport treiben? Diese Frage wird in Loburg eindeutig beantwortet: „Schon mit einem Jahr“, sagt Sophie Ströse, Abteilungsleiterin für Kindersport im Loburger Sportverein „Blau Weiß“. Jeden Freitag bietet sie in der Loburger Turnhalle Kindersport schon für die Jüngsten an. In der zurückliegenden Ferienwoche gab es erstmals auch ein Sportangebot für die derzeit 82 Kinder der Loburger DRK-Kindertagesstätte „Burgspatzen“.