Zur Sternfahrt am 2. März werden bis zu 150 Fahrzeuge erwartet. Veranstalter verstehen sich als Bürgerinitiative und unabhängig von Parteien und Verbänden.

Burg. - Zu einer Sternfahrt als Protest gegen die Politik der Bundesregierung ruft eine Bürgerinitiative am kommenden Sonnabend, 2. März, auf. Zum Auftakt versammeln sich die Teilnehmer auf dem Gelände der Agrarhof GmbH in der Zerbster Chaussee 10 in Burg.