Diese Tat hat einen Schatten auf eine Freiluftbar in Burg geworfen: Am Herrentag ist ein Mann durch eine Messerattacke schwer verletzt worden. Der Prozess startet nun.

Prozessauftakt für Messerangriff in Burger Hafenbar: Viele Verhandlungstage im Landgericht angesetzt

Fünf Monate nach der Messerattacke in Burg muss sich der Angeklagte vor dem Landgericht in Stendal verantworten.

Burg/Stendal. - Wegen versuchten Totschlags muss sich nun ein Mann verantworten, der am Herrentag an der Hafenbar in Burg (Jerichower Land) einen anderen Mann mit einem Messer attackiert haben soll.