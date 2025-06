So funktioniert die neue Station. Nicht nur Rad-Akkus können künftig sicher verschlossen geladen werden.

Premiere in Genthin: Hier gibt es die erste abschließbare E-Bike-Ladesäule der Stadt

Genthin. - Die erste abschließbare Ladesäule für E-Bike-Akkus in der Stadt Genthin ist betriebsbereit. Am Mittwoch wurde die Station, die von der Stadt und dem Energieversorger Avacon gemeinsam aufgestellt wurde, eingeweiht. So kann man sie ab dem ersten Ferienwochenende nutzen.