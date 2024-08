Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu. Das erlebt auch Diplom-Psychologin Anett Schütte in Biederitz. Was die Expertin als Schlüsselfaktor sieht - und wovon Sie Eltern dringend abrät.

