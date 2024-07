Rock am Rathaus und der Gommeraner Gurkenmarkt versprechen zwei Tage volles Programm. Musik von „Status Quo“ wechselt fließend zur Krönung von Gommerns neuer Gurkenkönigin.

"Quotime" versprechen bei Rock am Rathaus eine einzigartige Bühnenshow und leidenschaftliche Musik-Performance mit Hits und Klassikern von "Status Quo".

Gommern - Zum 17. Mal wird gerockt, zum 17. Mal wird der Marktplatz zur Partymeile, zum 17. Mal wird das beschauliche Gommern zur Bühne für Welthits: Rock am Rathaus findet am 24. August statt. Ab 19 Uhr wird dann die Bühne bis tief in die Nacht von Musikern bevölkert, die ihr Handwerk verstehen.