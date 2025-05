Kampf gegen Geschäfts-Aus und Leerstand in Innenstadt Rabatt winkt: So kurbelt die Stadt Burg den Einzelhandel mit Gutscheinen an

Das Schließen von Geschäften ist in Burg an der Tagesordnung, das Bild in der Innenstadt von zunehmend von Leerstand geprägt. Um den Handel anzukurbeln, hat die Verwaltung ein eigenes System von Gutscheinen entwickelt.