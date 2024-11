Seit Juni können auch Radfahrer die Schartauer Straße in Burg nutzen. Die Testphase soll zum Jahresende auslaufen. Wie geht's nun weiter in der Einkaufsstraße? Die Stadt hat jetzt ihre Entscheidung getroffen.

Radfahren in der Schartauer Straße: Jetzt gibt es eine Entscheidung der Stadt Burg

Die Schartauer Straße in Burg ist derzeit eine Rad- und Fußgängerzone. Bleibt das so?

Burg. - Wie weiter in der Schartauer Straße? Bleibt sie für Radfahrer dauerhaft geöffnet? In wenigen Wochen endet die Testphase in der Einkaufsmeile. Während dieser Zeit wurden Zählungen und Gespräche durchgeführt. Jetzt gibt es ein Ergebnis, das aufhorchen lässt - und möglicherweise für weitere Diskussionen sorgt.