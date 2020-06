15 Teilnehmer des diesjährigen Unternehmerradelns nutzten die Gelegenheit, E-Bikes zu testen. Sie kamen mit einem Lächeln am Ziel an.

Gommern l „Die vergangenen Monate waren für alle eine Herausforderung. Gerade jetzt ist es wichtig, das Ohr an der Unternehmerschaft zu haben“, sagt Steffen Burchhardt (SPD), Landrat des Jerichower Landes. Genau das tat er am Sonnabend beim vom Arbeitskreis Wirtschaft des Stadtfördervereins „Wir für Gommern“ organisierten Unternehmerradeln.

Nicht übereinander, sondern miteinander reden

„Um sich mit kleinen und mittleren Betrieben auszutauschen, bietet ein solches Format gute Möglichkeiten, ungezwungen über die aktuelle Situation und deren Herausforderung zu sprechen. Das nutze ich sehr gerne“, so der Landrat weiter.

„Bei solchen Gelegenheiten wie heute, höre ich viel. Ich habe einen engen Draht zur Landesregierung und möchte die Dinge, die ich dabei aufschnappe und die wichtig sind für unsere Region, dort an der richtigen Stelle anbringen. Das Wichtigste ist, dass man nicht übereinander redet, sondern miteinander“, ist das Credo von Steffen Burchhardt.

Bilder Toralf Büchner (l.) erklärt Robin Engel und Julia Köster die Funktionsweise eines E-Bikes. Foto: Thomas Schäfer



Miteinander zu reden, sich zu vernetzen, ist genau das Anliegen des Unternehmerradelns, das einmal im Jahr vom Stadtförderverein angeboten wird. „Wir organisieren das Radeln schon seit vielen Jahren, ebenso wie den Unternehmerstammtisch - und es wird von Jahr zu Jahr besser angenommen“, freut sich Nicole Vonend, Leiterin des Arbeitskreises Wirtschaft von „Wir für Gommern“. Mit dazu gehören immer Vorträge oder Präsentationen über für die Unternehmen der Gemeinde relevante Themen.

Kontakte und Zusammenarbeit

„Anfangs war es so, dass viele sich die Vorträge angehört haben und danach die Veranstaltung zu Ende war, da die meisten direkt im Anschluss gegangen sind. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Mittlerweile bleiben die meisten länger, reden miteinander, lernen sich und ihre Unternehmen kennen. Es haben sich schon einige positive Kontakte und Zusammenarbeiten entwickelt - das war immer unser Ziel, und es läuft richtig gut“, sagt Nicole Vonend. Und so war es auch am Sonnabend.

33 Teilnehmer konnten am Volkshaus begrüßt werden. Bei 15 von ihnen war die Vorfreude auf das Radeln besonders groß, denn genau so viele E-Bikes stellte Toralf Büchner von Fahrrad-Magdeburg den Teilnehmern für die Tour zur Verfügung. Den Kontakt hatte Hans-Jürgen Mewes, Mitglied im Stadtförderverein, hergestellt.

Erste Gespräche beim Zwischenstopp in Dornbur

Nach einigen Erklärungen und Einweisungen zu den E-Bikes ging es kurz nach 17 Uhr los. Vom Volkshaus führte die Tour an Schlagmanns Scheune vorbei durch den Wald Richtung Pretzien. Dort ging es zum Steinhafen und über den Elbradwanderweg bis nach Dornburg.

In Dornburg wurde eine kurze Rast am Café Katharina eingelegt. Bei leckerem Eis und dem ein oder anderen erfrischendem Bierchen entwickelten sich erste Gespräche bei den Teilnehmern. Hauptthema waren natürlich die E-Bikes.

„Wunderschön. Wirklich“, schwärmt Jürgen Geyer, der zum ersten Mal die Gelegenheit hatte, mit einem E-Bike zu fahren. Er und seine Frau sind passionierte Radfahrer, unternehmen auch größere Touren nach Hamburg oder Dresden.

„Gerade auf unserer letzten Tour nach Dresden hatten wir nur Wind von vorne und waren ganz neidisch auf die E-Bike-Fahrer. Nun habe ich es endlich mal selbst testen können - es ist echt eine gute Sache. Man kann ganz einfach dazuschalten, wie viel Unterstützung man durch den Motor haben möchte. Ich denke, je älter man wird, umso mehr wird man sich nach so einem Rad sehnen. Genau deshalb wollte ich es mal ausprobieren“, sagt der 66-Jährige.

„Fraktion E-Bike“ kommt mit einem Läch

Vom Café Katharina in Dornburg ging es nach dem Zwischenstopp heimwärts Richtung Campingplatz am Plattensee und dort rechts weg durch die sogenannte „Hölle“ über die Feldmark zurück nach Gommern und dem Volkshaus. In den Gesichtern der Radler war dort ganz klar zu erkennen, wer zu welcher Fraktion gehörte: Die „Fraktion E-Bike“ kam mit einem breiten Lächeln im Gesicht am Ziel an, die anderen eher erschöpft und leicht verschwitzt.

Nach einem kurzen aber auf viel Interesse stoßenden Vortrag von Toralf Büchner zum Thema „JobRad“ - ein Leasing-Model für Fahrräder, bei dem bis zu 40 Prozent des üblichen Kaufpreises gespart werden kann - klang der Abend bei Gesprächen und Netzwerken aus.