Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - 95 Prozent der Rettungsfahrzeuge müssen innerhalb von zwölf Minuten an der Einsatzstelle sein. Mit 69 Prozent war das Jerichower Land 2021 davon weit entfernt. In einem Gutachten wurde analysiert, wie die Quote verbessert werden kann. Diese Ergebnisse wurden in den Rettungsdienstbereichsplan eingearbeitet, der nun dem Kreistag vorgelegt wurde.