Revolution in der Wasserstoffproduktion

Die weltweit erste Pilotanlage zur direkten biologischen Wasserstoffproduktion steht in Sachsen-Anhalt. Der genaue Standort ist geheim.

Gommern - Ein Gommeraner Unternehmen schreibt Geschichte. Das in der Ehle-Stadt ansässige Biotechnologieunternehmen MicroPro GmbH hat gemeinsam mit den regionalen Partnern Streicher Anlagenbau GmbH & Co. KG und dem Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF die weltweit erste Pilotanlage zur direkten mikrobiellen Wasserstoffproduktion aus organischen Substraten in Betrieb genommen.