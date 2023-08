Eine Kettenreaktion sorgt derzeit dafür, dass es im Bereich von Niegripp (Ortsteil von Burg) zu Versorgungsproblemen kommt. Am 14. August 2023 ist es an der Trinkwasserleitung des Wasserverbandes Burg auf einem Feld in Höhe der Siedlung „Zum kurzen Busch“ an der Landesstraße 52 (Niegripper Chaussee) zu einer Havarie gekommen. Eine Verschalung einer Asbest-Zement-Leitung (Durchmesser 200 Millimeter) hatte sich gelöst, die Wasserversorgung wurde unterbrochen.

In der Folge sei es an einer Abwasserleitung wenige Meter entfernt ebenfalls zu einem Bruch gekommen, wie Mario Schmidt, Geschäftsführer des Wasserverbandes Burg, erklärt. „Im Anschluss ist eine Verunreinigung der Wasserleitung festgestellt worden.“

In Höhe des Baustellenbereichs kommt es zwischen Burg und Niegripp im Zuge der Reparaturarbeiten auf der Landesstraße 52 (Niegripper Chaussee) zu Einschränkungen. Foto: Marco Papritz

Konnte das defekte Rohr relativ zügig ausgetauscht werden, so ist die Leitungsreinigung relativ aufwendig – sowohl technisch als auch zeitlich. Es gelte auszuschließen, dass sich Keime festgesetzt haben, so Schmidt. Daher ist eine Spülung vorgenommen und ist die Leitung von einer Fachfirma mit speziellem Desinfektionsmittel versehen worden. Dieses müsse 24 Stunden einwirken, ehe eine erneute Beprobung vorgenommen werden kann, um sicherzustellen, dass alle Hygienestandards eingehalten werden.

Versorgung mit Trinkwasser frühestens ab Sonnabend

Sollte es am 17. August 2023 das Okay geben, können die Siedlungen „Zum kurzen Busch“ und „Am alten Kanal“ am Sonnabend wieder mit frischem Trinkwasser versorgt werden. Derzeit besteht nur die Möglichkeit, Brauchwasser zur Verfügung zu stellen, erläutert Mario Schmidt.

Im Zuge der Havarie und der Reparaturarbeiten kommt es im Bereich der Siedlung an der Niegripper Chaussee zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Baustellenbereich ist das Tempo gedrosselt worden, teilweise rollt es nur auf einer Fahrspur.

Im Anschluss an den Rohrbruch war am 14. August 2023 der Ortsteil Niegripp kurzzeitig ohne Wasserversorgung. In Schartau kam es zu einem kurzen Druckabfall.