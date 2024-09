Beliebter Imbiss hat neuen Platz Roland Kantine zieht in krisengebeutelter Burger Innenstadt in die Schartauer Straße

Wer in der Innenstadt von Burg (Jerichower Land) die Roland Kantine ansteuert, den zieht es nun an die Schartauer Straße. Der beliebte Betrieb eröffnet an einem neuen Platz.