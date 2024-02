Ein wichtiges, historisch wertvolles und zudem schönes Gebäude in der Gommeraner Innestadt hat neuen Glanz bekommen. Es wurde aber etwas teuerer als gedacht.

Sanierung der ehemaligen Poliklinik doppelt so teuer

Walther-Rathenau-Straße 19 in Gommern, Ärztehaus, Sitz der Kulturwerkstatt, des Heimatvereins, der Kinderärztin

Gommern - Die Sanierung der Fassade, des Stucks und der Dachrinne des denkmalgeschützen Eckhauses in der Walther-Rathenau-Straße 19, in dem unter anderem die Kulturwerkstatt und der Heimatverein ihre Räumlichkeiten haben,aber auch die örtliche Kinderärztin ihre Praxis hat, ist erheblich teurer geworden als ursprünglich kalkuliert. Das ist aus Unterlagen der Stadt zu entnehmen.

Für die Sanierung des Gebäudes, das der Stadt gehört, waren 30.000 Euro eingeplant, dem gegenüber stehen tatsächliche Ausgaben von über 62.000 Euro, ist in dem Papier zu lesen . Auch die Instandsetzung von Wasser- und Abwasserleitungen sowie die Herrichtung vorhandener Praxisräume im gleichen Gebäude sind teurer geworden. Aus kalkulierten 8.000 Euro wurden hier letztlich 26.400 Euro. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen in der Walther-Rathenau-Straße 19 belaufen sich somit auf insgesamt 89.400 Euro bei ursprünglich eingeplanten 38.000 Euro – mehr als doppelt so viel.

Wie es dazu kam, wird demnächst in den städtischen Gremien erklärt und bewertet.