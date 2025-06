Der Jugendclub in Möser beschäftigt die Lokalpolitik seit Monaten. Hier tagt der Ortsrat in dem Haus.

Möser. - Die Gemeinde Möser will mit EU-Fördermitteln das Sportlerheim in Schermen und den Jugendclub Pik As sanieren – doch die Kosten und Nutzungskonzepte sorgen für Diskussionen. Wie die Gemeinde die Sanierungen trotz Finanzierungsfragen umsetzen will, erfahren Sie hier!