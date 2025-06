In nur einer Woche wird Loburg zum Festzentrum: Drei Tage voller Highlights, Umzüge, Burgbesichtigungen und historischer Atmosphäre. Erfahren Sie, wie die Gemeinde das Jubiläum plant und was Besucher erwartet!

Der Loburger Gunnar Petsch übergab Loburgs Ortsbürgermeisterin Gabriele Schmohl eine selbstgefertigte Spendenbüchse in Form des Loburger Burgturmes.

Loburg. - In einer Woche hat Loburg allen Grund zum Feiern. Begangen werden soll an drei Tagen die urkundliche Ersterwähnung Loburgs vor 1060 Jahren. In der jüngsten Zusammenkunft des Festkomitees um Ortsbürgermeisterin Gabriele Schmohl wurden die letzten Vorbereitungen besprochen.