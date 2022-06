Schilfmahd im Lagdeburger Dorfteich und das Fällen dreier Weiden sorgt für hitzige Diskussionen

Ladeburg - Sie habe am Sonnabend, 31. Juli, einen Anruf erhalten, dass Bäume auf Pachtgelände zu stürzen drohten, erläuterte Ortsbürgermeisterin Verena Fischer (Wählergemeinschaft Ladeburg) in ihren Informationen zu Beginn der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Sie verwies auf eine E-Mail, die sie in der Folge von Ramona Schmied-Hoboy (Die Grünen) erhalten habe. Sie ist Mitglied des Ortschaftsrates und als Stadträtin Mitglied des Bau- und Umweltausschusses. Daraufhin habe sie zum Fällen der Bäume eine Stellungnahme an die Stadtverwaltung abgegeben, setzte Verena Fischer hinzu und machte klar, dass sie sich darüber hinaus nicht äußern wolle.