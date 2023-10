Arbeiten ab 2024 Schnelles Internet: Auch Telekom baut in Burg bei Magdeburg das Glasfasernetz aus

Der Glasfaserausbau geht in Burg weiter. Auch die Telekom will ab 2024 das Netz umfangreich ausbauen und damit das schnelle Internet ermöglichen. Was genau in der Kreisstadt geplant ist.