Die Polizei registriert mehrere Einbrüche an einem Tag und mahnt die Hausbesitzer im Jerichower Land zur Wachsamkeit.

Burg. - Gleich drei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Jerichower Land hat die Polizei am Dienstag registriert, am Montag ist bereits ein vierter Fall angezeigt worden. Wo waren die Täter unterwegs?