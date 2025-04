Schockanrufe in Möser nehmen zu. Die Polizei hat vermehrt Hinweise auf die perfide Masche von Betrügern erhalten, Anzeigen laufen. Wie die Täter vorgehen.

Möser. - In den vergangenen Wochen haben Polizeibeamte in Möser (Jerichower Land) einige Anzeigen wegen sogenannter Schockanrufen aufgenommen. Dabei gehen die Täter perfide vor. Was die Polizei dazu sagt und Bewohnern rät.