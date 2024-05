Am Donnerstag traten die Europa-Sekundarschulen aus Sachsen-Anhalt in einem Fußballturnier gegeneinander an. Wer den Wettbewerb für sich entscheiden konnte.

Burg - In der Sporthalle am Platz des Friedens hört man Quietschen von Fußballschuhen, das dumpfe Aufprallen von Fußbällen an der Hallenwand und Rufe von den Zuschauerbänken: „Schieß! Lauf! Komm schon!“ Grund dafür ist das jährliche Fußballturnier der Europa-Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt. Sechs Mannschaften mit Schülerinnen und Schülern bis zum 15. Lebensjahr traten am Donnerstagvormittag gegeneinander an. „Wir wollen damit das Netzwerk der Schulen stärken, damit es weiter besteht“, erklärt Torsten Stade. Er arbeitet an der Kollaborativen Gesamtschule „Wilhelm von Humboldt“ und betreut seit einem halben Jahr die Europaschulen im Bundesland.