Schulwettbewerb: Annika Schulze ist Gommerns beste Geografin

Geografie sei ein spannendes Fach, findet Annika Schulze. Die Neuntklässlerin ist Schulsiegerin im Geografie-Wettbewerb an der Europaschule Gymnasium Gommern und vertritt die Schule auf Landesebene.

Gommern - Sich ein Bild von einem Raum oder einem Land zu machen und sich vorzustellen, wie dort die Gegebenheiten sind, finde sie sehr spannend, erzählte Annika Schulze. Von daher gehöre Geografie zu den Schulfächern, die sie wirklich gerne mache. Dass sie in diesem Jahr Schulsiegerin im Diercke Wissen-Geografie-Wettbewerb werde, damit habe sie allerdings nicht gerechnet. Ohne große Erwartungen sei sie an die Aufgaben herangegangen. Und die seien schon knifflig gewesen, darunter Fragestellungen, die so im normalen Unterricht nicht drankommen.