„O’zapft is“ erschallte es am Samstag beim Oktoberfest in Möckern. Die Schunkelstimmung hatte es in sich. Kurz zuvor hatte es noch Grund zum Grübeln gegeben.

So wurde das Oktoberfest in Möckern noch gerettet

Möckern. - Schon am frühen Abend war das auf dem MTV-Sportplatz aufgebaute Festzelt gut gefüllt. Fesche Dirndl und stramme Waden in Lederhosen, wohin man auch blickte. Nie war Möckern dem Weißwurstäquator so nah, wie am Samstag. Kurz vorher sah das noch anders aus.