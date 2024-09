Mehr als 200 Tiere starben Anfang Mai bei einem Großbrand in der Schweinemastanlage in Lübars. Nun soll die Anlage für die Sauenzucht sogar noch erweitert werden.

Trotz qualvollen Todes hunderter Tiere: Schweinemastanlage in Lübars soll noch größer werden

erweiterung in mÖckern geplant

Am 1. Mai dieses Jahres war ein Stall der Zuchtanlage in Lübars komplett niedergebrannt.

Lübars. - Die Sauenhaltung Lübars GmbH & Co. KG in Lübars will nach einem Brand im Mai dieses Jahres expandieren und hat dazu beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Erteilung einer entsprechenden Genehmigung beantragt. Es gibt sogar schon einen konkreten Zeitplan. Aber auch noch Zeit für Einwände.