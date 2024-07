Ein Schwerlast-Transporter legte am Dienstag den Verkehr in Möckern lahm. Mit einem spektakulären Manöver wurde der Koloss, beladen mit einem XXL-Brückenteil, befreit. Die Rettungsaktion hielt eine neue Überraschung parat.

Möckern. - Viel Augenmaß und ein cooler Typ am Lenkrad haben die Ortschaft Möckern in der Nacht zu Mittwoch von einem 68 Tonnen schweren Schwerlast-Transporter befreit. Der Koloss steckte am Dienstag wortwörtlich in Möckern nahe Magdeburg fest und legte den Verkehr lahm. Das spektakuläre Befreiungsmanöver hielt erneut Überraschungen parat.