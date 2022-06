Schwerster Kürbis in Möckern gesucht

Am 2. Oktober findet in Möckern die erste Landesmeisterschaft im Kürbiswiegen statt. Noch werden Anmeldungen entgegengenommen. Doch man muss viel investieren, um am Ende Ruhm, Ehre und viel zu viel Kürbissuppe zu ernten.

Möckern - Ralf Mewes hat in diesem Jahr kein Glück mit seinen Kürbissen. Dabei sah es am Anfang noch so gut aus: Etwa 180 bis 200 Kilo wog sein Atlantic Giant Squash Ende August, als das Unglück geschah: der grüne runde Hoffnungsträger brach am 27. August am Stängel ab. Zuvor waren dem Vorsitzenden der Möckeraner Gartensparte „Beete“ bereits ein Kürbis verfault, ein weiterer eingegangen. Nach Spitzenplätzen bei den Möckeraner Stadtmeisterschaften in den Vorjahren wird Ralf Mewes in diesem Jahr also nur zuschauen können, wenn andere Züchter ihre Zuchterfolge präsentieren und unter sich den ersten Landesmeister von Sachsen-Anhalt ausmachen.