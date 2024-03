Der 12-jährige Lorenz Stempnewski sitzt lässig auf seinem "Bike Trike II". Mit der Modifizierung seiner letztjährigen Seifenkiste wird er in diesem Jahr zum 4. Gommeraner Seifenkistenrennen antreten und hofft, mindestens wieder den 3. Platz zu belegen. Das Rennen findet am 1. Mai auf der Nordhausener Straße in Gommern statt.

Foto: Thomas Schäfer