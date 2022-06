Senioren im ehemaligen Ex-Lehrlingswohnheim in Burg zu Hause

An der Niegripper Chaussee Siedlung sind in Burg 28 altengerechte Wohnungen entstanden. Das DRK investierte 2,5 Millionen Euro

Burg - In Rot und Weiß strahlt das Gebäude an der Niegripper Chaussee Siedlung im Sonnenschein. Die Farben passen gut, denn neuer Hausherr im ehemaligen Lehrlingswohnheim ist das Deutsche Rote Kreuz. 2,5 Millionen Euro hat der Kreisverband Magdeburg-Jerichower Land investiert, um in dem Gebäude 28 altengerechte Wohnungen entstehen zu lassen. Zahlreiche sind schon vermietet, die ersten Mieter ziehen in dieser Woche ein.