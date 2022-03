Was kommt denn da in den Topf? Serie: Köche aus dem Jerichower Land zaubern Weihnachtsessen aus Zutaten der Region - Tipps zum Nachmachen

Am 28. November ist der 1. Advent, der traditionell die Weihnachtszeit einläutet. Für viele startet mit dem Anzünden der ersten Kerze auch die Planung der Festtage. Ideen holen, was regional gekocht werden könnte, kann man sich bis Weihnachten jede Woche in unserer Adventsserie.