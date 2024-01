Gommern - Mit einem farbenfrohen und lautstarken Feuerwerk haben die Gommeraner das neue Jahr in der Silvesternacht begrüßt und das alte davongescheucht. Bis weit nach 24 Uhr erleuchteten Raketen den Himmel über den Straßen und Plätzen, so wie hier auf der Martin-Schwantes-Straße.

Insgesamt war es zwar ein akustisch lauter Start ins neue Jahr, einsatztechnisch jedoch relativ ruhig. Es gab zwei kleinere Einsätze der Feuerwehren, teilt die Stadtwehrleitung mit. In Ladeburg brannte kurz nach 24 Uhr eine Hecke, in Gommern am Volkshaus um 6 Uhr in der Früh ein Container.

Mit dem Beginn des Jahrs 2024 endet ein ereignisreiches Jahr 2023, das ganz im Zeichen des 1075-jährigen Jubiläums von Gommern stand. Im Rahmen des Jubiläums gab es das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen, die vielen sicher noch lange in Erinnerung bleiben werden. Man darf gespannt sein, was sich Stadt, Organisatoren und Ehrenamtliche für 2024 vorgenommen haben.