In Möckern gerieten Betrunkene in Streit. Symbolfoto: Anja Guse

In Möckern (Jerichower Land) kam es in einer Gartenlaube zu einem Streit unter Betrunkenen. Ein Messer war auch im Spiel.

Möckern (vs) l Drei Personen hatten am 31. Dezember in einer Gartenlaube in Möckern (Jerichower Land) gemeinsam Alkohol konsumiert und sind dabei in Streit geraten. Dies teilt die Polizei am Freitagmorgen mit.

Die Aussagen der drei Personen waren beim Eintreffen der Polizei sehr unterschiedlich, sodass der Sachverhalt nicht vor Ort geklärt werden konnte. Dies lag vermutlich auch an dem Alkoholwert der drei Personen. Alle drei Personen hatten ca. 3 Promille.

Da ein Messer bei dem Streit im Spiel war, hatten alle drei Personen leichte Schnittverletzungen und mussten durch Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt.