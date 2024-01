Burg - Von Ausruhen kann nicht die Rede sein. Die Burger Feuerwehr ist mit Beginn des neuen Jahres besonders stark gefordert. Allein in der Silvesternacht stehen vier Einsätze mit zwölf Kameraden zu Buche. Doch damit nicht genug: Auch am Neujahrstag 2024 ertönten die Funkmeldeempfänger. So musste am Montagabend Amtshilfe für den Rettungsdienst geleistet werden. Auf Grund enger Platzverhältnisse entschieden Feuerwehr und DRK, einen Patienten in der Kreisstadt mit Hilfe der Drehleiter aus der Wohnung zu transportieren, um ihn weiter medizinisch versorgen zu können. Noch während dieses Einsatzes gab es die nächste Alarmierung für elf Mitglieder, weil in Parchau eine Laube brannte. Glücklicherweise kam von der Leitstelle wenig später Entwarnung, so Feuerwehrsprecher Marc Sommer. Die Unterstützung der Burger Wehr wurde nicht mehr benötigt.

Damit stehen 2024 für die Kreisstadt-Kameraden bereits sechs Einsätze auf dem Plan. „Das ist eine enorme Leistung, die in den ersten Stunden des neuen Jahres in der Freizeit vollbracht wurde“, sagt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). Dies zeige wieder einmal, wie wichtig der Neubau des Feuerwehrgerätehauses sei.

Im zurückliegenden Jahr musste die Burger Ortswehr insgesamt 230-mal ausrücken. Darunter waren auch besonders schwerwiegende und langwierige Einsätze, wie beispielsweise der folgenschwere Gefahrgutunfall Ende August auf der Autobahn 2.